Девушка садится к своему парню в машину. Он с печальным видом ей сообщает:
- У меня неприятность...
Девушка:
- Что такое?
Парень грустно:
-Да вот, послушай...
Включает песню Данко "Малыш". Текст: "Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам, озорной и добрый мальчуган - твой малыш... И когда с ним за руку идешь - никого счастливей не найдешь, мог бы на меня он быть похож - твой малыш".
Девушка в ступоре - "И когда это вы, мужики, все успеваете!.." Чуть не плачет от обиды и злости.
А парень - так же печально:
- Послушала? По-моему у меня правая колонка шумит, да?
еще анекдот!