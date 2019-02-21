В ходе проверки подозреваемый попытался застрелить заместителя шерифа в одном из округов в Калифорнии. Женщина не растерялась и открыла ответный огонь, убив стрелка на месте. Специальная комиссия изучает обстоятельства перестрелки.

Члены специальной комиссии изучает обстоятельства использования табельного оружия с фатальным исходом в Калифорнии на западе США – нательная камера сотрудника полиции запечатлела момент перестрелки, закончившейся гибелью подозреваемого.Представитель офиса окружного шерифа раскрыл подробности инцидента, изложив официальную версию в ходе пресс-конференции.По версии правоохранителей, события развивались следующим образом: в минувшее воскресенье, 17 февраля, заместитель шерифа Райли Ярецки заметила автомобиль, припаркованный на обочине сельской дороги. Машина показалась ей подозрительной, и женщина решила проверить водителя.Она подошла к транспортному средству и вступила в диалог с мужчиной, находившимся за рулем авто. Он согласился на осмотр машины на предмет оружия и запрещенных предметов и не проявлял агрессивности, но в какой-то момент выхватил пистолет и выстрелил в Ярецки.Пуля, выпущенная подозреваемым, прошла мимо цели – заместитель шерифа связалась с диспетчером, сообщила о перестрелке и открыла ответный огонь по мужчине, который попытался завести машину и уехать.В итоге стрелок, впоследствии опознанный как Хавьер Эрнандес Моралес, получил несколько ранений, от которых скончался на месте, а Райли Ярецки была временно отстранена от исполнения служебных обязанностей.