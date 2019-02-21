В США по обвинению в легализации преступно нажитых средств в размере 8,5 миллиона долларов и переводе их в Россию, Турцию и на арестован житель штата Флорида Игорь Бузюков.

В США по обвинению в легализации преступно нажитых средств в размере 8,5 миллиона долларов и переводе их в Россию, Турцию и на арестован житель штата Флорида Игорь Бузюков.В случае, если подозреваемый в совершении этих преступлений будет признан виновным, ему грозит тюремное заключение на срок до 20 лет и штраф в размере 500 тысяч долларов.По данным прокуратура штата Нью-Джерси, обвиняемому удалось мошенническим путем получить доступ к банковским счетам нескольких клиентов базирующейся в Калифорнии финансовой технологической компании, с которых были сняты средства на общую сумму 8,5 миллиона долларов, передает ТАСС. Они были переведены сначала на счета Бузюкова и его сообщников, а позже — на счета неустановленных лиц в России, Турции и на Украине.