Теперь ей может грозить наказание до 3-х лет лишения свободы

Теперь ей может грозить наказание до 3-х лет лишения свободыВ Кольчугинском районе местная жительница фиктивно ставила на миграционный учет иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.С марта прошлого года по февраль этого года 34-летняя женщина направила в территориальный отдел по вопросам миграции 13 уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья, указав, что проживать они будут у нее в квартире. Однако поселить их у себя она и не планировала.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Теперь ей может грозить наказание до 3-х лет лишения свободы.