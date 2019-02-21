Автомобильное движение по переправе через Керченский пролив, к сожалению, не обходится без аварий. Ранним утром в четверг, 21 февраля, на Крымском мосту произошло столкновение двух автомобилей. Россияне не остались равнодушными к трагедии.

Автомобильное движение по переправе через Керченский пролив, к сожалению, не обходится без аварий. Ранним утром в четверг, 21 февраля, на Крымском мосту произошло столкновение двух автомобилей. Россияне не остались равнодушными к трагедии.Сообщается, что водитель грузовика столкнулся с легковымавтомобилем, который стоял на проезжей части Крымского моста. На местопроисшествия были отправлены сотрудники службы экстренного реагирования.В результате столкновения на Крымском мосту пострадали двачеловека. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского главкаМЧС России, одного из пострадавших спасателям пришлось деблокировать.Происшествие не оставило равнодушными россиян. "НаКрымском мосту авария – столкнулись грузовик и легковушка. Двое пострадавших.Жуть", – написал пользователь Twitter Константин Симонов. Комментаторпредположил, что эту тему не обойдут стороной озлобленные на Россию украинцы.Другие пользователи Сети отметили, что, к счастью, авария на Крымском мосту обошлась без жертв. Другие пожелали пострадавшим скорейшеговыздоровления.Стоит отметить, что первое ДТП на переправе произошло 1 июняпрошлого года, спустя две недели после запуска автомобильной части . Тогда легковушка столкнулась с пассажирским автобусом.А первая смерть на переправе произошла 11 июня. На съезде сКрымского моста в направлении Новороссийска автомобиль врезался в барьерноеограждение.Автомобильная часть переправы через Керченский пролив былаоткрыта 15 мая прошлого года. С того момента в обе стороны проехало околочетырех миллионов транспортных средств. Сейчас строители сооружают железнуюдорогу по. Ее запустят в конце текущего года.