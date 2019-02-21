Автомобильное движение по переправе через Керченский пролив, к сожалению, не обходится без аварий. Ранним утром в четверг, 21 февраля, на Крымском мосту произошло столкновение двух автомобилей. Россияне не остались равнодушными к трагедии.
Автомобильное движение по переправе через Керченский пролив, к сожалению, не обходится без аварий. Ранним утром в четверг, 21 февраля, на Крымском мосту произошло столкновение двух автомобилей. Россияне не остались равнодушными к трагедии.
Сообщается, что водитель грузовика столкнулся с легковым
автомобилем, который стоял на проезжей части Крымского моста. На место
происшествия были отправлены сотрудники службы экстренного реагирования.
В результате столкновения на Крымском мосту пострадали два
человека. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского главка
МЧС России, одного из пострадавших спасателям пришлось деблокировать.
Происшествие не оставило равнодушными россиян. "На
Крымском мосту авария – столкнулись грузовик и легковушка. Двое пострадавших.
Жуть", – написал пользователь Twitter Константин Симонов. Комментатор
предположил, что эту тему не обойдут стороной озлобленные на Россию украинцы.
Другие пользователи Сети отметили, что, к счастью, авария на Крымском мосту обошлась без жертв. Другие пожелали пострадавшим скорейшего
выздоровления.
Стоит отметить, что первое ДТП на переправе произошло 1 июня
прошлого года, спустя две недели после запуска автомобильной части . Тогда легковушка столкнулась с пассажирским автобусом.
А первая смерть на переправе произошла 11 июня. На съезде с
Крымского моста в направлении Новороссийска автомобиль врезался в барьерное
ограждение.
Автомобильная часть переправы через Керченский пролив была
открыта 15 мая прошлого года. С того момента в обе стороны проехало около
четырех миллионов транспортных средств. Сейчас строители сооружают железную
дорогу по. Ее запустят в конце текущего года.