Экс-футболиста сборной Франции Зинедина Зидана, который блестяще начал свою тренерскую карьеру, выиграв вместе с мадридским Реалом три Лиги чемпионов и первенство Испании, сватают в другие топ-клубы Европы. В частности, его ждут Челси и Ювентус.

Экс-футболиста сборной Франции Зинедина Зидана, который блестяще начал свою тренерскую карьеру, выиграв вместе с мадридским "Реалом" три Лиги чемпионов и первенство Испании, сватают в другие топ-клубы Европы. В частности, его ждут "Челси" и "Ювентус".Об интересе к фигуре Зидана со стороны лондонских "аристократов", у которых не задался сезон во главе с итальянцем Маурицио Сарри, не написал только ленивый. Как сообщалось, французский специалист потребовал от руководства "Челси" выполнения ряда условий и 220 млн евро на трансферы.А вот о том, что Зидан может возглавить "Юве", за который он в свое время играл в качестве футболиста, пока сообщили лишь инсайдеры английской Mirror. Якобы, получив информацию, что тренер "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост, Зидан выразил готовность начать переговоры с туринцами.