Пробы не соответствовали микробиологическим требованиям.

В 2024 году в Владимирской области специалисты Роспотребнадзора проверили 1 010 проб хлебобулочных и кондитерских изделий. В ходе исследований было выявлено, что 21 проба кондитерских изделий и 5 проб хлебобулочных изделий не соответствовали микробиологическим требованиям, что составляет 4,6% от общего объема.В результате из оборота были сняты 22 партии (138 кг) кондитерских изделий, а также отозваны 24 партии (140 кг) мукомольно-крупяных изделий.Напомним, ранее мы писали, что