Мэрия объявила торги по поиску подрядчика, который выполнит проектирование лыжероллерной трассы в парке «Дружба». Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок. По задумке, в

Мэрия объявила торги по поиску подрядчика, который выполнит проектирование лыжероллерной трассы в парке «Дружба». Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок. По задумке, в лесопарковой зоне появится трасса, которую спортсмены смогут использовать круглый год. Зимой – кататься на лыжах, а в теплое время года – на велосипедах и самокатах. Накануне в мэрии прошла встреча с представителями