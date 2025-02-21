60-летнего уроженца Узбекистана судили за избиение 86-летней подруги, которая после побоев скончалась. Убийство произошло еще 16 ноября 2023 года. В тот день приятели вместе пили в квартире

60-летнего уроженца Узбекистана судили за избиение 86-летней подруги, которая после побоев скончалась. Убийство произошло еще 16 ноября 2023 года. В тот день приятели вместе пили в квартире женщины. Пока пенсионерка вдруг не оскорбила гостя. В пресс-службе Следкома рассказывали, что мужчина рассердился и стал избивать потерпевшую тупым твердым предметом по всему телу. Получив не менее 26