За 2024 год объем драгоценных металлов на ОМС увеличился на 6 тонн.

По итогам 2024 года объем портфеля обезличенных металлических счетов (ОМС) в ВТБ увеличился почти на 20%. В прошлом году клиенты заключили более 190 тысяч сделок по покупке драгоценных металлов, что сказалось на общем портфеле. За 2024 год объем драгоценных металлов на ОМС увеличился на 6 тонн.Всего в ВТБ открыто 76 тыс. обезличенных металлических счетов, на которых хранится более 41 тонны драгоценных металлов. В 2024 году средний «чек» ОМС в сегменте массовой розницы составил 180 граммов.«Обезличенный металлический счет – это простой способ начать формировать свой инвестиционный портфель. Высокий спрос на драгоценные металлы объясняется ростом курса. Например, за 2024 год золото в рублях подорожало более, чем на 40%. Этот металл является хорошей альтернативной инвестицией, которая позволяет в периоды мировой геополитической нестабильности хеджировать валютные риски и диверсифицировать свои накопления. Серебро также выросло с 2023 года в рублях почти в 2 раза, платина – на 30%», – прокомментировал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.Золото остается одним из наиболее прибыльных активов: по данным Центробанка России, за 2024 год доходность по нему составила 43%, за 2023 год – 46%. Объем золота на металлических счетах в ВТБ увеличился более чем на 760 кг.ВТБ входит в ТОП-3 по котировке покупки драгоценного металла – спред 3,7%*. Приобрести драгметалл на обезличенный металлический счет в ВТБ возможно по выгодному курсу с низким спредом, а также за иностранную валюту. Покупка металла не облагается НДС. Минимальный объем покупки золота – от 0,1 грамма. Использование металлических счетов также позволяет избежать дополнительных затрат на его хранение. Открывать счета и проводить операции по ОМС** можно в ВТБ Онлайн. Для клиентов в банке доступны обезличенные металлические счета, которые можно открыть дистанционно от 0,1 гр.* По аналитическим данным ВТБ по состоянию на дату публикации**Обезличенный металлический счет (ОМС) — это банковский счет в драгоценных металлах, открываемый клиенту для учета драгоценного металла без указания индивидуальных признаков и для совершения операций с драгоценным металлом по поручениям клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учет драгоценного металла на ОМС осуществляется банком ВТБ в граммах в соответствии с нормами ЦБ РФ. Операции осуществляются без поставки металла, т.е. прием и выдача слитков и монет не производится.Банк не является налоговым агентом по операциям с ОМС, т. е. вы самостоятельно исчисляете и уплачиваете налог от продажи обезличенного металла:ст. 226 Налогового кодекса РФ устанавливает, что исчисление сумм и уплата налога производятся налоговым агентом в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 228;ст.228 Налогового кодекса РФ определяет необходимость самостоятельного исчисления и уплаты физическими лицами налога с сумм, полученных от продажи имущества (в данном случае – от продажи обезличенного металла), принадлежащего физическим лицам на праве собственности.Резиденты РФ:Исчисляют и уплачивают налог на доход от операций с обезличенными металлическими счетами по ставке:13%, если величина годового дохода будет ≤ 2,4 млн. рублей;15%, если величина годового дохода будет> 2,4 млн. рублей.(п. 1.1 ст. 224 Налогового кодекса РФ). Если металл находился в собственности менее 3 лет, налоговая база может быть уменьшена на имущественный налоговый вычет в размере до 250000 рублей (пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ).Если металл находился в собственности более 3 лет, доход от его продажи не облагается налогом на доходы физических лиц (п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ).Нерезиденты РФ: Исчисляют и уплачивают налог на доход от операций с обезличенными металлическими счетами по ставке 30% (п. 3 ст. 224 Налогового кодекса РФ). Исторический рост курса не гарантирует доход в будущем. Не является инвестиционной рекомендацией.Реклама. Банк (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000