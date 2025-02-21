Он предложил помощь в условно-досрочном освобождении.

В Подмосковье задержан мошенник, который представился полицейским для обмана отца заключенного из Петушков Владимирской области. По информации прокуратуры региона, москвич предложил помощь в условно-досрочном освобождении, использовав поддельную форму правоохранителя и визитные карточки.Жертва обмана передала мошеннику более 1,2 миллиона рублей. Теперь аферист, признанный виновным в мошенничестве в особо крупном размере, ждет исполнения приговора — 2,5 года колонии общего режима.Напомним, ранее мы писали, что