Скоро начнутся торги на поиск подрядчика.

Владимирские власти намерены построить лыжероллерную трассу у парка «Дружба». Мэр Дмитрий Наумов сообщил, что вскоре начнутся торги на поиск подрядчика.Проект включает меры безопасности для спортсменов и предотвращение выхода пешеходов на трассу, а также очистку территории от пней и мусора для использования трассы летом для велосипедных тренировок. Новый спортивный объект улучшит тренировочный процесс и станет площадкой для различных видов спорта.Напомним, ранее мы писали, что