Падение небесного тела попало на видео.

В ночь с 19 на 20 февраля в небе над Ковровом был замечен метеорит. Объект попал в . По его словам, падение произошло на территорию города.В социальных сетях Александр поделился уникальными кадрами, сопроводив их комментарием:«В кадр метеоритной камеры попал яркий болид в 1:01:12 по МСК. С большой долей вероятности где-то лежит новый камушек».Отметим, что в конце прошлого года издание LIFE сообщило, что в 2025 году Землю ожидают встречи с семью астероидами, которые будут приближаться к нашей планете с марта по декабрь.