Мошенники убедили 16-летнего москвича сбежать во Владимирскую область с маминым золотом. Деньги с продажи драгоценностей парень должен был передал аферистам. Об инциденте рассказали в

Мошенники убедили 16-летнего москвича сбежать во Владимирскую область с маминым золотом. Деньги с продажи драгоценностей парень должен был передал аферистам. Об инциденте рассказали в пресс-центре МВД России. Когда школьника уже не было дома, родители получили сообщение о похищении сына с требованием о выкупе. Пропавшего подростка объявили в розыск. Ирина Волк, официальный представитель МВД России Мать