Александровский завод ООО АЭТЗ «Рекорд», который занимается производством осветительного оборудования, задолжал своим сотрудникам 11 миллионов рублей. Без зарплаты остались 134 сотрудника.

Александровский завод ООО АЭТЗ «Рекорд», который занимается производством осветительного оборудования, задолжал своим сотрудникам 11 миллионов рублей. Без зарплаты остались 134 сотрудника. На гендиректора компании Дмитрия Фонарева возбудили уголовное дело. Завод юридически зарегистрирован в Москве. Как сообщили в прокуратуре области, зарплату люди не получали с сентября по декабрь 2024 года. Из пресс-релиза следкома области При этом