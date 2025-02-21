Мужчина на выигрыш съездил в Карелию.

Военный пенсионер Иван Брахов из Владимирской области стал победителем лотереи, выиграв 1,1 млн рублей. Это произошло в июле 2023 года. Об истории вспомнили накануне Дня Защитника Отечества.Иван, который много лет увлекается лотереями, ранее уже выигрывал 200 тыс. рублей, но мечтал стать миллионером. В этом году он купил один билет в магазине, и удача улыбнулась ему.На выигрыш он осуществил свою мечту о поездке в Карелию, посетив остров Валаам с супругой, а оставшуюся сумму разделил между внуками. Напомним, ранее мы писали, что