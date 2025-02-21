Празднично украшенный троллейбус будет радовать владимирцев всю неделю. Сотрудники АО «Владимирпассажиртранс» совместно с волонтерами АНО «Резерв» организовали акцию к Масленице.

Празднично украшенный троллейбус будет радовать владимирцев всю неделю. Сотрудники АО «Владимирпассажиртранс» совместно с волонтерами АНО «Резерв» организовали акцию к Масленице. Масленичный троллейбус двигается по 8 маршруту. Сегодня пассажиров приветствуют волонтеры, наряженные в русские народные костюмы. Они раздают горожанам листовки с программой праздничных мероприятий. Украшенный троллейбус будет ходить по городу всю неделю до Масленицы. Прокомментируйте новость