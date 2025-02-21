Обвиняемый скрыл часть дефектов в актах приёмки и представил фальшивые документы о сбоях электроснабжения.

Директора владимирского филиала ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По информации Следственного управления СК, в октябре 2023 года при приёмке работ по государственным контрактам на дорогах «М-7 Волга» и «Р-132» было установлено, что освещение на 54,5 км полотна не функционировало. Это повлекло за собой возможное снижение оплаты по контрактам на более чем 12 млн рублей.Обвиняемый скрыл часть дефектов в актах приёмки и представил фальшивые документы о сбоях электроснабжения. В результате его действий ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» незаконно перевело коммерческой фирме 12,2 миллиона рублей. Местный директор в настоящее время обвиняется в злоупотреблении полномочиями, еще двое сотрудников — в пособничестве.Напомним, ранее мы писали, что