На его автомобиль BMW Х6 и имущество организации наложили арест.

В Александрове Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия, задолжавшего работникам 11 миллионов рублей по зарплате. 134 сотрудника компании, специализирующейся на производстве светильного оборудования, не получили оплату за период с сентября по декабрь 2024 года. Об этом сообщили в СУ СКР и прокуратуре Владимирской области.Как выяснилось, руководитель компании использовал средства, не направляя их на погашение задолженности, а также направлял контрагентам распорядительные письма о перечислении денег, избегая расчетных счетов компании. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ за невыплату заработной платы свыше двух месяцев.На его автомобиль BMW Х6 и имущество организации, включая 2 авто, трактор, прицеп и погрузчик, стоимостью 7,5 миллионов рублей, наложен арест. Напомним, ранее мы писали, что