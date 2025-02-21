В прошлом году эксперты Роспотребнадзора исследовали 1010 проб хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий. Хлебную продукцию проверяли на соответствие санитарно-химическим,

В прошлом году эксперты Роспотребнадзора исследовали 1010 проб хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий. Хлебную продукцию проверяли на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим нормам, а также на содержание ГМО. Из пресс-релиза Роспотребнадзора области По результатам лабораторных исследований не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям 21 проба кондитерских изделий, 5 проб хлебобулочных изделий (4,6%). Снято с оборота