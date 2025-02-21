От лосихи остались только шкура и копыта. Останки дикого животного обнаружили в ходе рейда на территории Камешковского района в границах заказника «Давыдовский». Возбуждено уголовное дело

От лосихи остались только шкура и копыта. Останки дикого животного обнаружили в ходе рейда на территории Камешковского района в границах заказника «Давыдовский». Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сотрудники природоохранной прокуратуры совместно с сотрудниками ГУ ВО «Дирекция ООПТ» проводили рейд. В 25 метрах от озера Красное они увидели шкуру и другие останки самки лося. Ущерб