Более 400 иностранных и российских брендов и компаний представили свои экспозиции, также на выставке можно найти работы современных художников и спецпроекты, созданные специально для мероприятия.

20 февраля во втором павильоне Крокус Экспо открылась выставка дизайна ARTDOM. Ее площадь составляет более 30 тысяч квадратных метров, так что среди стендов легко затеряться на целый день. Более 400 иностранных и российских брендов и компаний представили свои экспозиции, также на выставке можно найти работы современных художников и спецпроекты, созданные специально для мероприятия.Например, хрустальные люстры ручной работы представила компания Avdeev Crystal. Все элементы светильников создаются мастерами на стеклодувной фабрике, основанной еще в девятнадцатом веке в Дятьково. Бренд представил новую коллекцию Селесте, которая связана с темой неба и космоса: это подвесы с хрустальными шарами, которые создают ощущение парящей невесомости и напоминают парад планет.На стенде архитектурно-дизайнерской компании BURO ALL можно увидеть готовый интерьер с видом на горы из окна. Бренд restore: и художник Василий Кононов-Гредин представили проект Reassembly — экспозицию скульптур из электроники, а в соседних корнерах можно увидеть экспозиции галерей Сабстанция, pop/off/art, VS Gallery, Reportage, Sistema gallery и других.Также свои интерьерные решения представил и бренд Хохлома х Алёна Ахмадуллина: стенд напоминает русскую избу со ставнями на окнах, большим столом с самоваром. А знаменитый бренд домашней техники Smeg показал совместную с Dolce&Gabbana коллекцию, напоминающую по цветам гжель. Те, кто устанет бродить по бесчисленным проспектам выставки, могут восстановить силы в корнере Ergonova, где можно не только присмотреть массажные кресла, но и протестировать их.