Теперь туристы и москвичи могут рассчитывать на достоверность сведений, предоставляемых во время экскурсий.

Теперь туристы и москвичи могут рассчитывать на достоверность сведений, предоставляемых во время экскурсий.1 марта 2025 года в России вводится обязательная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Об этом напомнил зампредседателя комиссии по аттестации экскурсоводов Мостуризма Александр Чернов на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню экскурсовода (21 февраля). В Москве аттестация проводится с 2023 года, уже более 900 специалистов получили сертификаты, и число заявок растет. Процесс организован онлайн на mos.ru, где также доступны материалы для подготовки к экзамену.Александр Чернов подчеркнул, что аттестация – это знак качества, признанный международным экскурсионным сообществом. Руководитель Академии Музея Победы Екатерина Патрина добавила, что профессия экскурсовода крайне важна для просвещения, особенно в части формирования исторического восприятия, требуя от специалиста не только профессиональных знаний, но и актерских, психологических навыков, особой ответственности, особенно при работе с детьми. Академия проводит курсы повышения квалификации, в том числе по сохранению исторической правды.Дополнительную подготовку к аттестации предлагают, например, Школа гидов "Глазами инженера", курсы которой посещают как новички, так и опытные музейные сотрудники, желающие расширить свои компетенции, в частности, научиться работать с группами в городских условиях. Мастер школы Татьяна Денисова отметила улучшение условий работы гидов в Москве благодаря благоустройству города.На туристическом сервисе RUSSPASS представлено множество авторских экскурсий от около трех тысяч московских гидов (общее число экскурсий в Москве ежедневно – около 500). Начальник Управления туризма Комитета по туризму Москвы Инесса Григ подчеркнула, что благоустройство города способствует созданию новых экскурсионных продуктов, популярных не только у туристов, но и у самих москвичей (в прошлом году экскурсии или аудиогиды использовал каждый седьмой житель столицы). В рамках Всемирного дня экскурсовода с 21 по 23 февраля москвичи смогут бесплатно посетить более 125 объектов.