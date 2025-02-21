Благодаря удачному стечению обстоятельств, он пробил заднее стекло автомобиля, припаркованного под окнами.

Мужчина из Владимира чудом выжил после падения с 18-го этажа жилого дома. Благодаря удачному стечению обстоятельств, он пробил заднее стекло автомобиля, припаркованного под окнами, и приземлился в его салон.Пострадавшего немедленно госпитализировали, в настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжелом, но стабильном состоянии, сообщают местные медицинские власти.Полиция расследует причины и обстоятельства инцидента. Напомним, ранее мы писали, что