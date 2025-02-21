В их обороте было 90 миллионов рублей.

Жители Владимирской области осуждены условно за незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием более 90 миллионов рублей. С 2022 по апрель 2023 года 30-летний и 26-летний мужчины без лицензии осуществляли банковские операции, использовав счета подконтрольных компаний.Они взимали комиссии не менее 10% от суммы сделок, заработав свыше 9 миллионов рублей. В обороте было 90 миллионов рублей.Следствие было проведено сотрудниками УФСБ и УМВД, после чего суд приговорил фигурантов к условным срокам: один - на 1 год, другой — на 1 год и 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу. Напомним, ранее мы писали, что