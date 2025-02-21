Во Владимире автобус врезался в забор автомойки и снес его. Причем произошло это не во время движения, а пока общественный транспорт стоял на месте. Инцидент случился сегодня, 21 февраля, в 8:40

Во Владимире автобус врезался в забор автомойки и снес его. Причем произошло это не во время движения, а пока общественный транспорт стоял на месте. Инцидент случился сегодня, 21 февраля, в 8:40 возле дома №52 на улице Куйбышева. Как пояснили в ГАИ, 51-летний водитель автобуса марки «Волгабас» не предпринял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение, скорее всего,