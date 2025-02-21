Во Владимире автомобилистка въехала в забор бывшего здания военкомата. 25-летняя девушка чуть-чуть не доехала до старого аварийного здания пункта призывников на Ерофеевском спуске. Инцидент

Во Владимире автомобилистка въехала в забор бывшего здания военкомата. 25-летняя девушка чуть-чуть не доехала до старого аварийного здания пункта призывников на Ерофеевском спуске. Инцидент произошел 19 февраля. Алена Бусько, старший инспектор отдела ГАИ г. Владимира Водитель автомобиля «Рено Флюенс», 1999 г.р., не справилась с управлением, допустила занос транспортного средства и совершила наезд на железное ограждение.