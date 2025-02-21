Во Владимире эвакуировали людей из нескольких торговых центров. Информацию об этом «Шестому каналу» подтвердили в мэрии, добавив, что поступило несколько анонимных звонков о минировании.

Во Владимире эвакуировали людей из нескольких торговых центров. Информацию об этом «Шестому каналу» подтвердили в мэрии, добавив, что поступило несколько анонимных звонков о минировании. Среди ТЦ, из которых сегодня эвакуировали посетителей и сотрудников, «Торговые ряды», «Мегаторг» и «Орбита». Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. На месте работают оперативные службы. В УМВД области информацию об этих