Выделенные полосы для общественного транспорта появятся во Владимире, скорее всего, в следующем году. Правда, не на всех улицах. Об этом сообщил замглавы администрации Глеб Серегин на

Выделенные полосы для общественного транспорта появятся во Владимире, скорее всего, в следующем году. Правда, не на всех улицах. Об этом сообщил замглавы администрации Глеб Серегин на брифинге в мэрии. Предварительно, отдельные полосы для автобусов и троллейбусов могут сделать на следующих участках: – улица Добросельская – от ул. Егорова до ул. Погодина; – улица Большая Нижегородская