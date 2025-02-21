Об этом горожане рассказали в соцсетях.

Во Владимире на улице Георгиевской раскрошилась брусчатка. Об этом сообщили в паблике «Подслушано во Владимир», где автор поста выразил недовольство состоянием покрытия, отметив, что коммунальные службы лишь демонстрируют свою деятельность, не обращая внимания на оставшиеся огрехи.На опубликованных фото видно, что брусчатка покрыта выбоинами и сколами.Некоторые жители предположили, что повреждения могли возникнуть из-за движения повозок с лошадьми, которые ранее не замечались на этой пешеходной улице. В ответ на волну недовольства администрация города заявила, что повреждение брусчатки не связано с работой снегоуборочной техники и пообещала провести работы по восстановлению покрытия до конца года.