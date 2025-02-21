Водитель и добровольцы на маршруте нарядились в народные костюмы.

С 21 февраля по Владимиру начал курсировать масленичный троллейбус, сообщила пресс-служба мэрии. Сотрудники АО «Владимирпассажиртранс» совместно с волонтерами АНО «Резерв» организовали акцию для создания праздничного настроения.Водитель и добровольцы на маршруте нарядились в народные костюмы.Масленичные гуляния, которые пройдут во всех парках города, запланированы на воскресенье, 2 марта. Главной площадкой станет Центральный парк, где