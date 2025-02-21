Новое здание Дома юстиции во Владимире планируют построить на перекрестке улиц Мира и Гороховой. Об этом в соцсетях сообщил глава региона. Участок под готовящееся строительство губернатор

Новое здание Дома юстиции во Владимире планируют построить на перекрестке улиц Мира и Гороховой. Об этом в соцсетях сообщил глава региона. Участок под готовящееся строительство губернатор осмотрел накануне вместе с Министром юстиции России Константином Чуйченко. Из соцсетей Александра Авдеева Новое здание будет спроектировано с учётом современных стандартов и технологий, реализовать которые в старом невозможно. В