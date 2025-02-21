Во Фрунзенском районном суде вынесли приговор двум мужчинам – 30 и 26 лет, которых признали виновными в незаконной банковской деятельности с извлечением крупного дохода. Проще говоря,

Во Фрунзенском районном суде вынесли приговор двум мужчинам – 30 и 26 лет, которых признали виновными в незаконной банковской деятельности с извлечением крупного дохода. Проще говоря, осужденные занимались «черным обналом» – помогали фирмам и частным лицам уходить от налогов. Как сообщили в УМВД области, свою деятельность злоумышленники вели с 2022 года по апрель 2023. Для