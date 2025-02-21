Молодые семьи во Владимирской области за рождение третьего или последующего ребенка смогут получить 300 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции рассказала министр соцзащиты населения

Молодые семьи во Владимирской области за рождение третьего или последующего ребенка смогут получить 300 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции рассказала министр соцзащиты населения региона. Любовь Кукушкина рассказала о планах реализации нацпроекта «Семья», который стартовал в этом году. Так, например, молодым семьям будут предоставлять дополнительные к уже имеющимся выплатам средства. Любовь Кукушкина, министр социальной защиты