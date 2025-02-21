В небе над Владимирской областью пролетел яркий метеор. Александр Кашинцев поделился снимками, которые сделала его метеоритная камера. Яркий болид, как назвал автор небесное тело, был

В небе над Владимирской областью пролетел яркий метеор. Александр Кашинцев поделился снимками, которые сделала его метеоритная камера. Яркий болид, как назвал автор небесное тело, был зафиксирован сегодня, 21 февраля, в 1:01:12. Из поста на странице Александра Кашинцева С большой долей вероятности где-то лежит новый камушек)К большому сожалению видео не записалось. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!