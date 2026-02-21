Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего содержания детской школы искусств города Гусь-Хрустальный. Поводом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего содержания детской школы искусств города Гусь-Хрустальный. Поводом для такого решения стали сообщения о том, что за безопасностью здания годами никто не следил. Об этом сообщили в Информационном центре СК России. В феврале текущего года в учреждении произошло частичное обрушение межэтажных конструкций. Пострадавших