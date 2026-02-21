Голосуют два мужика на трассе. Стоят долго, машин нет. Вдруг из темноты выбегает мужик с рулем от камаза. Имитирует визг тормозов и останавливается возле них.
- Что, мужики, проблема? Давайте подвезу.
- Ты что, дурак что ли, езжай дальше. Мы тут сами как-нибудь. Тот достает ствол и кричит:
- Быстро в машину!
Мужики испугались, побежали с ним рядом.
Бегут... километров 5 пробежали... тут опять визг тормозов:
- Слышите, мужики, скоро пост ГАИ, а у меня прав нет. Вы сейчас выходите, а я по кукурузному полю в объезд, через километр вас подберу.
Обрадовались мужики, что от дурака открестились. Подходят к посту и к ГАИшнику:
- Слышь, нас тут под дулом пистолета 5 км мужик заставил бежать!
- С рулем от камаза?
- Да!
- Где он!? Мы давно его и
