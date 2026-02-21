Соответствующий приказ издала госветинспекция.

Признаки немотивированной агрессивности животных официально определили во Владимирской области.Критерии закрепили в новом приказе государственной ветеринарной инспекции региона.В числу критериев специалисты, в частности, относят нападение животного на человека или другое животное без предшествовавших тому провоцирующих факторов; угрожающие звуки — лай, шипение и так далее; внешняя готовность к атаке; наконец, поведение животного, направленное на умышленную порчу имущества и резкая смена характера поведения.Признавать животное агрессивным будут специальные комиссии не менее чем из трёх человек, создать их предстоит органам местного самоуправления.Как сообщалось ранее,