Годовая инфляция в регионе ускорилась до 6,9% по итогам января 2026 года.

Годовая инфляция во Владимирской области по итогам января 2026 года увеличилась ло 6,9%.Об этом сообщает владимирское отделение Банка России.Существенно выросли цены на продукты — в частности, особенно резко на свежи огурцы и помидоры. Аналитики объясняют это сезонным фактором и компенсацией затрат производителей на отопление теплиц нынешней суровой зимой. Рост цен на яйца также носит сезонный характер, а вот сыр и сливочное масло благодаря снижению мировых цен чуть подешевели. Меньше просят теперь и за оливковое масло.Что касается цен на услуги, по итогам января аналитики владимирского отделения Банка России говорят об их росте из-за активных путешествий людей по городам Золотого Кольца. Выше стали цены и на гаждеты — компьютеры, бытовую технику, это связывают с увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС). А вот смартфоны, умные часы и беспроводные наушники чуть потеряли в цене — спрос на них стал ниже, потому что он увличивался ранее в сезон новогодних подарков.В целом Банк России ожидает замедления роста цен во второй половине нынешнего года.Ранее, в июне 2025 года, заявлялось о