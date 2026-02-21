Военнослужащий скончался при выполнении боевой задачи в ЛНР.

На кладбище села Второво Камешковского района похоронили уроженца Владимирской области прапорщика Алексея Панкратова, погибшего при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.Как сообщает районная администрация, военнослужащий погиб на территории Луганской народной республики, выполняя боевую задачу, 17 января. Алексею Панкратову было 45 лет, он уроженец Коврова Владимирской области.Администрация Камешковского района и окружной совет депутатов соболезнуют родным и близким погибшего.Ранее сообщалось, что .