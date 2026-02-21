Во Владимирской области прошла масштабная акция «Тепло для героя», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Жители региона и общественные организации собрали и отправили

Во Владимирской области прошла масштабная акция «Тепло для героя», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Жители региона и общественные организации собрали и отправили крупную партию гуманитарного груза для земляков на фронте. В состав посылок вошли продукты, теплая одежда, обогреватели и письма от школьников, а также четыре телевизора для обучения на БПЛ и десять коробок чак-чака