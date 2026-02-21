Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил региональные награды членам региональной Общественной палаты, которые реализуют проекты помощи участникам СВО и социально значимые инициативы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой подмосковного правительства.
"Мы сегодня здесь, чтобы еще раз
подчеркнуть значимость и важность работы всех, кто присутствует в этом зале, – это
добровольцы, неравнодушные люди разных возрастов с активной жизненной позицией,
которые на протяжении многих лет делают очень заметные, добрые дела", -
сказал глава Московской
области Андрей Воробьев.
Общественная палата региона вошла в топ-10
лучших в России. Среди новых направлений ее работы отмечается, в том числе, комиссия
по волонтерству и вопросам СВО. Ее председатель Елена Жарова, отмеченная
наградой, получила грант на проведение областного фестиваля солдатской песни,
который пройдет 26 февраля в Балашихе.
"На данный момент отобрано 28
финалистов. Мы ждем на празднике все муниципалитеты и общественные палаты
городов, волонтерские организации, которые работают на территории
Подмосковья", – сообщила Жарова.
Герой России, летчик-космонавт,
зампредседателя комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Андрей
Борисенко, также получивший награду, рассказал о работе с молодежью.
"На мой взгляд, мы воспитываем молодежь,
в том числе, рассказывая о разный профессиях. Я думаю, это формирует их
отношения к жизни, к своей Родине, они гордятся ею, а это – самое
главное", – подчеркнул Борисенко.
В Подмосковье действует грантовый конкурс для
общественных палат. Он направлен на поддержку проектов по молодежной политике,
волонтерству, социальному развитию.