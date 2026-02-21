Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил региональные награды членам региональной Общественной палаты, которые реализуют проекты помощи участникам СВО и социально значимые инициативы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой подмосковного правительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил региональные награды членам региональной Общественной палаты, которые реализуют проекты помощи участникам СВО и социально значимые инициативы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой подмосковного правительства."Мы сегодня здесь, чтобы еще разподчеркнуть значимость и важность работы всех, кто присутствует в этом зале, – этодобровольцы, неравнодушные люди разных возрастов с активной жизненной позицией,которые на протяжении многих лет делают очень заметные, добрые дела", -сказал глава Московскойобласти Андрей Воробьев.Общественная палата региона вошла в топ-10лучших в России. Среди новых направлений ее работы отмечается, в том числе, комиссияпо волонтерству и вопросам СВО. Ее председатель Елена Жарова, отмеченнаянаградой, получила грант на проведение областного фестиваля солдатской песни,который пройдет 26 февраля в Балашихе."На данный момент отобрано 28финалистов. Мы ждем на празднике все муниципалитеты и общественные палатыгородов, волонтерские организации, которые работают на территорииПодмосковья", – сообщила Жарова.Герой России, летчик-космонавт,зампредседателя комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов АндрейБорисенко, также получивший награду, рассказал о работе с молодежью."На мой взгляд, мы воспитываем молодежь,в том числе, рассказывая о разный профессиях. Я думаю, это формирует ихотношения к жизни, к своей Родине, они гордятся ею, а это – самоеглавное", – подчеркнул Борисенко.В Подмосковье действует грантовый конкурс дляобщественных палат. Он направлен на поддержку проектов по молодежной политике,волонтерству, социальному развитию.