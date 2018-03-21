В Сети набирает популярность клип нового проекта российского продюсера Максима Фадеева. В музыкальном ролике снимается дочь режиссера Люка Бессона, а за кадром звучит синтетически созданный голос.

В Сети набирает популярность клип нового проекта российскогопродюсера Максима Фадеева. В музыкальном ролике снимается дочь режиссера ЛюкаБессона, а за кадром звучит синтетически созданный голос.На видео юная прелестница разглядывает себя в зеркале,гуляет по городу, отрывается в ночном клубе – в общем делает все, что положенобарышням ее возраста. Роль обаятельной героини досталась отпрыску голливудской звездыЖюльетт Бессон. Как признается Фадеев, встретившись с девушкой,он был поражен ее яркостью. Продюсер уверен, что у дочери знаменитого режиссера большое будущее."So long" – первая песня музыкального лейбла MALFA.Композиция создана с помощью специальной системы, меняющей голос. Первоначальныйвариант вокала, на котором строится база, принадлежит Максиму Фадееву. "По сути – это синтез всех интонаций, ударных, шипящих ипрочих звуков, которыми наделен голос реального обладателя. Технически – это запись звуков на аудиодорожки, которыепреобразованы в голос электронного персонажа", - указано в описании ролика.