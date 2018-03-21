Участники из Владимира смогут подключиться в формате видеоконференции

Выездное заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк состоится 27 марта 2018 г. в Нижнем Новгороде. Акционеры смогут напрямую задать вопросы о работе ПАО Сбербанк и высказать свои предложения руководителям Сбербанка и руководителям регионального филиала.В программе встречи – выступление Председателя Комитета Антона Данилова-Данильяна, доклад Управляющего директора-начальника Центра по работе с инвесторами ПАО Сбербанк Анастасии Беляниной об итогах деятельности банка за 2017 год и прогнозах на 2018 год. Также с обзором банковского сектора и макроэкономики выступит старший управляющий директор – главный аналитик ПАО Сбербанк Михаил Матовников. Затем члены Комитета и представители ПАО Сбербанк ответят на вопросы акционеров о взаимодействии с акционерами, стратегии банка и перспективах его развития.Начало мероприятия: в 10:00.В очном формате встреча пройдет в Нижнем Новгороде, акционеры из других регионов смогут присоединиться в формате видеоконференцсвязи.- г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 33, тел. +7 (831) 417 97 88;- г. Казань, ул. Айвазовского, 3А, тел. +7 (843) 264 67 10;- г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 51, тел. +7 (8352) 302 200;- г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 227, тел. +7 (3412) 489 964;- г. Пермь, бульвар Гагарина, 65А, тел. +7 (342) 210 21 14;- г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, 109Б, тел. +7 (8362) 684 088;- г. Владимир, ул. Студеная гора, 3, тел. +7 (492) 240 78 03;- г. Киров, ул. Дерендяева, 25, тел. +7 (8332) 36 90 20;- г. Саранск, ул. Коммунистическая, 52, тел. +7 (8342) 291 380.Бизнес