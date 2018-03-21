Российские фигуристки показали достойные результаты во время выступления на короткой программе на чемпионате мира в Милане. Школьнице Алине Загитовой удалось пробиться в тройку лидеров.
Российские фигуристки показали достойные результаты во время выступления на короткой программе на чемпионате мира в Милане. Школьнице Алине Загитовой удалось пробиться в тройку лидеров.
Первое место по результатам проката досталось 31-летней Каролине Костнер из Италии. Она получила
80,27
балла.
Юной россиянке Загитовой поставили 79,51 балла. На третьей строчке расположилась Сатоко Мияхара – ее прокат судьи оценили в 74,36 балла.
Таким образом, Загитовой утерла нос ветеран фигурного катания, которая получила свою первую медаль международного уровня в далеком 2005 году. Судьба наград этого чемпионата решится после проката произвольной программы, который состоится вечером 23 марта.
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова уверена, что победа останется за Загитовой. "Я знаю, она разозлится и выиграет!" – заявила она в эфире Первого канала.
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