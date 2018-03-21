Российские фигуристки показали достойные результаты во время выступления на короткой программе на чемпионате мира в Милане. Школьнице Алине Загитовой удалось пробиться в тройку лидеров.

Российские фигуристки показали достойные результаты во время выступления на короткой программе на чемпионате мира в Милане. Школьнице Алине Загитовой удалось пробиться в тройку лидеров.Первое место по результатам проката досталось 31-летней Каролине Костнер из Италии. Она получила80,27балла.Юной россиянке Загитовой поставили 79,51 балла. На третьей строчке расположилась Сатоко Мияхара – ее прокат судьи оценили в 74,36 балла.Таким образом, Загитовой утерла нос ветеран фигурного катания, которая получила свою первую медаль международного уровня в далеком 2005 году. Судьба наград этого чемпионата решится после проката произвольной программы, который состоится вечером 23 марта.Знаменитый тренер Татьяна Тарасова уверена, что победа останется за Загитовой. "Я знаю, она разозлится и выиграет!" – заявила она в эфире Первого канала.Материал дополняется