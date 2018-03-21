Отметившая 50-летие Екатерина Стриженова поделилась радостной новостью. Популярная телеведущая объявила о беременности.

Отметившая 50-летие Екатерина Стриженова поделилась радостной новостью. Популярная телеведущая объявила о беременности.Екатерина и Александр Стриженовы стали очередными звездными гостями передачи Ивана Урганта. Отметим, что накануне, 20 марта, телеведущая справила юбилей. Екатерине исполнилось 50 лет.С раннего утра именинница принимала поздравления от родных и близких. Когда Екатерина появилась в студии Ивана, ее встретили бурными аплодисментами. Ургант присоединился к теплым пожеланиям коллеге.В ходе беседы с Иваном Екатерина сообщила радостную новость. Стриженова призналась, что в скором времени станет бабушкой. Как выяснилось, старшая дочь Екатерины и Александра Анастасия беременна. Отец будущего ребенка – ее супруг Петр.Интересно, что счастливые супруги предпочитали скрывать важную информацию от общественности. Они сделали объявление лишь на шоу Ивана Урганта. "Итак, наша сегодняшняя программа – бабушка рядышком с дедушкой", – иронически прокомментировал событие телеведущий.