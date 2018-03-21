Мужчина якобы заплатил госпошлину в размере 5 тысяч рублей

87-летний житель Владимира отдал деньги мошеннику в форме полицейского.К пожилому мужчине домой пришел молодой человек. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что пенсионер является потерпевшему положена компенсация. Мошенник попросил заплатить госпошлину в размере 5 тысяч рублей.Пенсионер не понял, о чем идет речь, но отдал деньги. Полицейские задержали подозреваемого по приметам. В отношении 35-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.