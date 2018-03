Крупнейший мировой онлайн-ритейлер, корпорация Amazon, теперь оценивается рынком дороже, чем Alphabet, владеющая Google. Компания Джеффа Безоса вышла на второе место самых дорогих корпораций в мире, уступая только Apple. В чем причина такого успеха?

Крупнейший мировой онлайн-ритейлер, корпорация Amazon, теперь оценивается рынком дороже, чем Alphabet, владеющая Google. Компания Джеффа Безоса вышла на второе место самых дорогих корпораций в мире, уступая только Apple, а сам он стал богатейшим человеком в мире, обойдя Билла Гейтса и других мультимиллиардеров.По данным на момент закрытия торгов на бирже NASDAQ во вторник суммарная стоимость всех бумаг Alphabet Inc. составила 762,8 млрд долларов, а Amazon.com Inc. — 768 млрд. Лидера мирового рейтинга по рыночной капитализации, Apple, инвесторы оценивают в 889,1 млрд долларов.В последнее время акции Amazon стремительно росли, пишет TechCrunch — с начала января компания подорожала на 29%. В это же время бумаги Alphabet то дорожали, то дешевели. Инвесторы верят в реализацию амбиций Amazon больше, чем в то, что фантастические проекты Google вроде раздачи интернета с воздушных шаров или доставки дронами когда-нибудь станут приносить серьезную прибыль.”Echo Spot: "умный" будильник Amazon с видеосвязьючитайте такжеКорпорация Джеффа Безоса, начинавшая с онлайн-торговли книгами, в последние годы планомерно диверсифицирует бизнес. Первым "звонком" стал успех "облачного" бизнеса Amazon Web Serviсes, стартовавшего в 2006-м как смелый эксперимент. Как выяснилось в 2015-м, именно сдача в аренду серверов и предоставление связанных с этим услуг компаниям по всему миру, а не низкомаржинальный ритейл, вносит сегодня наибольший вклад в прибыль Amazon, хотя доля AWS в валовом доходе не так уж и велика.Потерпев неудачу с выпуском собственного Android-смартфона, который не смог повторить относительный успех сверхдешевых планшетов Fire Tablet, компания быстро перегруппировалась, чтобы зайти на рынок цифровых устройств с неожиданной стороны. Результатом стало фактически формирование нового рынка — смарт-колонок. На нем Amazon Echo со встроенной голосовой помощницей Alexa пока безоговорочно лидирует (по крайней мере, в США), а принадлежащая Alphabet Google с ее Google Home пока выступает в роли догоняющего.”Amazon построит башню для дронов-курьеровчитайте такжеКроме того, Amazon который год активно развивает подразделение доставки развлекательного видео — Prime Video, заказывая для него дорогостоящие сериалы и другой контент. Летом Джефф Безос решил вложиться в "оффлайновый" ритейл, купив сеть премиальных супермаркетов "здорового" питания Whole Foods, а в январе открыла первый супермаркет без касс и продавцов. Наконец, компания интересуется и технологиями "умного дома" и "интернета вещей" — последним приобретением империи Безоса стал стартап Ring, разрабатывающий "умные" дверные замки. За компанию, конкурирующую с принадлежащей Alphabet Nest, Amazon заплатила миллиард долларов.Неудивительно, что недавно опубликованная Bloomberg пространная статья о феномене корпорации Джеффа Безоса называется "Как неутолимый аппетит Amazon стал кошмаром корпоративной Америки". В бизнес-сленг даже вошел глагол "амазонить" — в отличие от "гуглить" или "ксерить" он означает не использование сервисов компании, а то, как гигант онлайн-ритейла безжалостно вытесняет традиционных игроков с того или иного сектора рынка, когда решает на него выйти.