Она имеет площадь 210 кв. метров и находится в элитном клубном доме в Погорельском переулке.

Несмотря на переизбыток предложения, в Москве довольно много дорогих и очень дорогих арендных квартир. Как сообщают эксперты компании "Инком-Недвижимость", в марте этого года самую высокую ставку найма в столице имеет квартира в Погорельском переулке — она стоит 800 тысяч рублей в месяц. Более того, этот объект возглавляет первую пятерку самых дорогих лотов второй месяц подряд.Эта квартира имеет площадь 210 кв. метров и находится в элитном клубном доме в Погорельском переулке. Придомовая территория охраняется, ведется видеомониторинг периметра, есть подземная парковка.На втором месте квартира, которая стоит 500 тысяч рублей в месяц — ее площадь 203 кв. метра и в Большом Тишинском переулке, недалеко от станции метро "Белорусская". Территория дома огорожена и охраняется, въезд – через шлагбаум, круглосуточно осуществляется видеонаблюдение. Машино-место в подземном паркинге входит в стоимость найма.На третьей позиции расположилась квартира с уникальным дизайном на улице Удальцова, за которую просят 450 тысяч рублей в месяц. Ее площадь составляет 180 кв. метров и располагается в современном жилом комплексе недалеко от станции метро "Проспект Вернадского".