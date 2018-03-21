Нападающий Коламбус Блю Джекетс Артемий Панарин, забросивший в ворота Нью-Йорк Рейнджерс три шайбы, был признан первой звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккей лиги. Это второй хет-трик российского хоккеиста в энхаэловской карьере.

Нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин, забросивший в ворота "Нью-Йорк Рейнджерс" три шайбы, был признан первой звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккей лиги. Это второй хет-трик российского хоккеиста в энхаэловской карьере.Второй звездой дня назван форвард "Виннипег Джетс" Кайл Коннор, отличившийся дважды в игре с "Лос-Анджелес Кингз" (2:1). Тройку лучших замкнул нападающий "Детройт Ред Уингз" Дилан Ларкин, записавший на свой счет две шайбы и одну голевую передачу во встрече с "Филадельфия Флайерз" (4:5).В нынешнем сезоне Артемий Панарин сыграл 74 матча за "Коламбус". В его активе 68 (25 шайб + 43 передачи) очков.WE LOAF HIM pic.twitter.com/qlN94FMXVI— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 21 марта 2018 г.