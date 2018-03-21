Существенно сократилось число раненых (на 8%) и погибших (на 25%).

Число аварий на трассе М-7 «Волга», а также подъездах от нее к Владимиру и Иваново в регионе сокращается четвертый год подряд. Количество ДТП за год уменьшилось на 5% (с 556 до 526 случаев). Существенно сократилось число раненых (на 8%) и погибших (на 25%).Снижение показателей аварийности стало возможным благодаря планомерной работе по разделению встречных транспортных потоков, закрытию небезопасных левых поворотов, строительству надземных и подземных пешеходных переходов.В 2017 году федеральные дорожники установили более трех километров осевого барьерного ограждения, возвели шесть надземных и два подземных пешеходных перехода. Было отремонтировано четыре моста, более 17 км федеральных трасс и порядка 40 км линий электроосвещения. Работы проводились сразу на нескольких участках автомагистрали М-7 «Волга», проходящих по территории Петушинского, Собинского, Камешковского, Вязниковского районов и города Владимира.